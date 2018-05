Calciomercato Roma, altri 9 milioni da pagare per Gerson

La Roma dovrà ancora pagare 9 milioni di euro per Gerson, divisi in due rate: una entro due mesi, l'altra entro luglio del 2019.

Mentre la Roma è già certa della qualificazione alla prossima Champions League, e si giocherà all'ultima giornata il terzo o quarto posto, la società sta lavorando sul mercato. A tenere banco per Monchi ed i suoi collaboratori però non ci sono soltanto le entrate.

Ad esempio, in questo periodo di attenzione al bilancio giallorosso, una interessante notizia arriva direttamente dal Brasile, riportata dal portale 'Lance'. La Roma infatti dovrà sborsare ancora 9 milioni per l'acquisto di Gerson, che quest'anno per la prima volta da quando è in Italia ha fatto vedere qualche sprazzo di tecnica e qualità.

Il Fluminense ha venduto Gerson nel 2015 e le ultime due rate sono state riadattate così: 4 milioni di euro fino al 15/07/2018 e 5,81 milioni di euro fino al 15/07/2019.

Questi soldi che però la Roma deve ancora dare non andranno al Fluminense, bensì al fondo inglese coinvolto nella transazione, che deteneva una parte del cartellino di Gerson.

Insomma, a distanza di due anni e mezzo dall'acquisto del centrocampista brasiliano, fa riflettere che ci siano ancora 9 milioni da versare. L'operazione era stata evidentemente dilazionata il più possibile per non gravare sul bilancio giallorosso.