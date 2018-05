Calciomercato, Roma all'italiana: Balotelli, Verdi e Cristante

La Roma ha messo gli occhi addosso a Mario Balotelli, ma non è l'unico profilo apprezzato da Monchi: altre piste portano a Verdi e Cristante.

Sono i giorni di Balotelli. Quelli del rilancio, quelli del ritorno tra i protagonisti del calcio italiano. Perché se Roberto Mancini, neo commissario tecnico azzurro, ha deciso di dare un’altra chance a Supermario nel nuovo ciclo che sta per iniziare, come comunicato stamattina in conferenza stampa, è anche vero che il nome dell’attaccante del Nizza, dopo quella che sembrava diventata una parabola discendente, non sia più indifferente alle big del nostro calcio.

C’è la Roma ad esempio che sembra davvero avergli messo gli occhi addosso dopo l’ottima stagione giocata da Balotelli in Francia, impreziosita da tante partite giocate a ottimo livello (36) e da tanti gol segnati (24 tra coppe e campionato), alcuni bellissimi. Considerando che fra poco più di un mese si svincolerà dal Nizza in base agli accordi presi dal suo agente con il club francese, l’attaccante ancora ventisettenne è pronto ad un altro grande salto in carriera. E probabilmente anche al ritorno in Serie A.

I rapporti tra il direttore sportivo giallorosso Monchi e Mino Raiola sono ottimi da tempo e Balotelli è un profilo che piace molto anche ad Eusebio Di Francesco, che lo avrebbe voluto in passato anche al Sassuolo per potergli dare l’occasione del rilancio, forse nel momento più buio della sua carriera. Chiaro che allora non coincidessero i parametri economici, ma con la Roma non ci sarebbe nessun problema a trovare un accordo su ingaggio e commissioni di trasferimento, visto che il cartellino del giocatore è praticamente di proprietà del suo agente. Leggi di più Di Francesco ammicca a Balotelli: "L'avevo cercato al Sassuolo"

Al momento nessuna trattativa in corso tra le parti, ma la sensazione che la Roma ci stia davvero facendo un pensierino. Anche perché a Trigoria, le manovre per il calciomercato della prossima estate sono già iniziate. Come esterno d’attacco continua a piacere molto Simone Verdi e sembra che, alla base del rifiuto dell’esterno bolognese al Napoli a gennaio scorso, ci fosse proprio l’interesse della Roma, che si era detta disposta a trattare con il club rossoblù un suo trasferimento nella capitale. Anche per questo probabilmente Verdi aveva deciso di traccheggiare e di rimandare tutto a fine campionato.

Poi c’è Bryan Cristante, con la volontà di Monchi di garantire a Di Francesco un altro giocatore fisico a centrocampo e con grande presenza in zona gol, in vista di una possibile cessione di Strootman, non più giovanissimo e con diverse squadre disposte a pagare la clausola rescissoria per strapparlo alla Roma, l’Inter su tutte visto che l’olandese è da tempo un pallino di Spalletti, che chiaramente lo ha allenato in giallorosso.

Insomma, la nuova Roma del prossimo anno sta guardando molto all’Italia e ai giovani italiani nella costruzione della squadra che dovrà provare ad impensierire la Juventus nella corsa scudetto che ripartirà dal prossimo agosto. Balotelli, Verdi, Cristante. Al momento solo idee di lavoro, ma che certamente indirizzano le linee guida del mercato giallorosso.