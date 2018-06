Calciomercato Roma, Alisson parla col Real: giallorossi su Leno

09:27 Condividi Chiudi

L'addio di Zidane al Real complica la permanenza di Navas, 'protetto' dal francese. Florentino Perez si getta su Alisson, che apre al trasferimento.

Basta una scintilla per innescare il calciomercato e nella giornata di ieri è arrivata una notizia che "rischia" di trasformare la sessione estiva, a catena, con il solito effetto domino. L'addio di Zidane al Real Madrid porterà un profondo cambiamento nelle strategie di calciomercato di Florentino Perez.

Il primo giocatore a rischiare il posto in casa Real Madrid è Keylor Navas, portiere "protetto" da Zinedine Zidane, che invece non è mai piaciuto particolarmente a Florentino Perez. Con l'addio del francese il costaricano potrebbe partire e per questo, secondo 'La Repubblica', le Merengues sono tornate in modo prepotente su Alisson.

Il portiere della Roma avrebbe già parlato con il Real Madrid, chiedendo un ingaggio da 5 milioni di euro. Florentino Perez sta però sondando altri nomi, ovvero Thibaut Courtois e David De Gea.

La Roma però comincia a tutelarsi perché in caso di folle offerta, dovrà cercare il sostituto di Alisson. In rampa di lancio, secondo la 'Gazzetta dello Sport', c'è adesso Bernd Leno. Il portiere 26enne del Bayer Leverkusen e della Nazionale tedesca (andrà al Mondiale), lascerà i tedeschi ed è conteso anche dal Napoli.

Sempre con il Napoli si potrebbe aprire il duello per Alphonse Areola, portiere del PSG che va in scadenza nel 2019 e che potrebbe voler lasciare Parigi dopo l'eventuale arrivo di Buffon. Tutto è ancora in stallo ma basta muovere un tassello per far scattare il domino.