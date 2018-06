Calciomercato Roma, Alisson ammette: "Ci sono alcune possibilità..."

Il portiere della Roma spera che i dubbi sul proprio futuro si risolvano prima dell'inizio del Mondiale: "Tutto nelle mani del mio manager".

Da riserva di Szczesny su cui piovevano grossi dubbi a sicurezza assoluta come titolare della Roma: nel 2017/2018 è nata la stella di Alisson, che nel corso dell'annata ha salvato più volte i giallorossi sia in Serie A, sia in Champions. Ma quale sarà il futuro del brasiliano? Nei prossimi giorni la risposta.

Alisson è attualmente impegnato nella preparazione al Mondiale 2018 in terra russa ormai imminente: dopo la vittoria contro l'Austria in amichevole, i verdeoro affronteranno la Svizzera il prossimo 17 giugno con lo stesso giocatore della Roma tra i pali.

“Spero che tutto si risolva prima dell’inizio della Coppa del Mondo, è quello che voglio" le parole di Alisson a 'globoesporte'. "La verità è che ho lasciato tutto nelle mani del mio manager. Se non verrà risolto tutto se ne parlerà dopo il Mondiale. Adesso sono concentrato su questo torneo".

Alisson ha ammesso che le offerte nei suoi confronti esistono eccome: "Ci sono alcune possibilità e stiamo lavorando con tutti i club insieme alla Roma, nel rispetto della società. Vediamo se succede qualcosa durante questa settimana...".

Sono sopratutto Liverpool e Real Madrid a volere il giocatore brasiliano, che ha un contratto con la Roma fino al 2021: in caso di permanenza con i giallorossi Alisson vedrebbe l'accordo prolungato, con tanto di adeguamento importante vista la scorsa grandiosa stagione.

Non è da escludere l'interesse di altri grandi club d'Europa, come ad esempio il Chelsea: Courtois potrebbe non rimanere, ma i Blues devono comunque risolvere la grana allenatore. Countdown per conoscere il futuro di Alisson: sarà dura avere una conclusione del tormentone prima del Mondiale, più probabile l'addio o la permanenza ufficiale a metà luglio.