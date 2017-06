Calciomercato Roma, a tutta su Berardi: lo vuole Di Francesco

Eusebio Di Francesco ha chiesto espressamente alla Roma di acquistare Domenico Berardi, suo pupillo al Sassuolo. Accordo con Seri, Pellegrini ritorna.

Eusebio Di Francesco è diventato il tecnico della Roma da appena qualche giorno ma sembra avere già le idee chiare sui giocatori che gli saranno utili in questa nuova avventura giallorossa: uno di questi è Domenico Berardi, allenato al Sassuolo dove sotto la sua guida si è rivelato come uno dei giovani italiani più promettenti.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Berardi sarebbe una richiesta primaria di Di Francesco, che vorrebbe puntare su di lui per il dopo Salah: l'egiziano è ad un passo dal Liverpool con cui ha già un accordo di massima, manca quello tra i due club che però dovrebbe arrivare a circa 45 milioni di euro.

Si tratterebbe della cessione più remunerativa della storia per i giallorossi, pronti a reinvestire quel denaro proprio su Berardi, per il quale però il Sassuolo chiede non meno di 40 milioni: una cifra che la Roma crede di poter abbassare in virtù degli ottimi rapporti tra le due società.

Dal Sassuolo infatti è pronto a tornare Lorenzo Pellegrini, reduce dalla perla realizzata contro la Danimarca con la maglia dell'Italia nell'Europeo Under 21: secondo 'Sky Sport' la Roma avrebbe già sborsato i 10 milioni utili per il diritto di riacquisto, manca solo la firma del contratto del giocatore che dovrebbe arrivare proprio in Polonia.

Per il centrocampo piace anche Rachid Ghezzal, prossimo a svincolarsi dal Lione, mentre per la difesa è stato offerto a Monchi Emerson Santos, in forza al Botafogo.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' invece, ci sarebbe già un accordo di massima tra la Roma e l'agente di Seri, mediano del Nizza seguito anche dal Barcellona: filtra ottimismo dopo l'incontro tra le parti avvenuto. Occhio anche a Gonalons, capitano del Lione che piace a Monchi.