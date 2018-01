Calciomercato Real Madrid, Perez sogna: Neymar-Lewandowski-Hazard

Il Real vuole fare la storia del calciomercato dopo PSG e Barcellona: dalla BBC alla NHL, sarà l'estate della rivoluzione.

Il calciomercato è cambiato. In meglio, in peggio? Sicuramente in prezzi. Acquisti a cifre esorbitanti, con Neymar che nell'estate 2017 ha alzato l'asticella raddoppiando Pogba e Bale: 222 milioni per portare a Parigi un simbolo. Poi Dembelè, Coutinho, Mbappè. Ed ora, dopo la voce grossa del Barcellona, si prepara a parlare il Real Madrid.

Inutile usare giri di parole, il Real Madrid è in crisi. 19 punti dal Barcellona capolista, BBC spenta, difesa disattenta, prestazioni di Champions non esaltanti. Dopo due Champions League consecutive, dopo pochissimi arrivi nelle ultime stagioni, sembra essere arrivato al limite.

Perez pensa dunque al calciomercato, desideroso che l'estate 2018 sia quella incui il Real Madrid ricordi a tutti la propria potenza economica. Una terza era galactica insomma: dopo il quartetto Figo-Zidane-Ronaldo-Beckham, utile in parte, e il trio Kakà-Cristiano Ronaldo-Benzema decisamente più funzionale, i Blancos vogliono sconvolgere il calcio un'altra volta.

Cristiano Ronaldo sembra essere sul piede di partenza a causa dei dissidi relativi all'adeguamento contrattuale: il Real Madrid sogna di spedirlo al PSG, più due centinaia di milioni, per portare Neymar in città già a giugno. Praticamente impossibile, ma mai dire mai: il brasiliano è il grande sogno del presidente, al quale non rinuncerà. Sopratutto per il 2019, quando tale affare sarà un minimo più probabile.

Il nome con cui cominciare per ricostruire l'attacco è quello di Hazard. Il Real Madrid lo segue da tempo e il giocatore pare realmente pronto a lasciare Londra la prossima estate: non è sereno e la scadenza nel 2020 dà ampi margini di manovra per tentare l'assalto nel breve periodo.

Il terzo del trittico di 'Marca' è quello di Lewandowski, altro nome che i tifosi del Real Madrid sentono da tempo: praticamente trentenne, è la grande puntadel Bayern Monaco, uno dei tre bomber più importanti al mondo. Se i bavaresi trovassero il degno sostituto potrebbero seriamente pensare alla cessione, ovviamente a più di 100 milioni: che le Merengues sarebbero ben liete di spendere.

La prima alternativa a Lewandowski risponde al nome di Icardi, più giovane e più accessibile sopratutto senza la qualificazione Champions da parte dell'Inter. Sul gradino più basso del podio l'uragano Kane. Dalla BBC alla NHL: non la lega americana di hockey, ma l'obiettivo del Real Madrid per l'estate. Difficilissimo. Come potevano essere le altre vecchie conquiste negli anni 2000, poi diventate realtà. Sommerse da un mare monetario.