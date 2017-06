Calciomercato PSG, tutto su James Rodriguez: il Real vuole 75 mln

Il PSG sembra intenzionato a fare sul serio per James Rodriguez ma il Real Madrid spara altissimo: la richiesta dei 'Blancos' è pari a ben 75 milioni.

La sua presenza in tribuna in occasione della finale di Champions tra Juventus e Real Madrid non è di certo passata inosservata: James Rodriguez ha vissuto da 'esterno' il secondo successo consecutivo in Europa dei madrileni, il che non gli avrà fatto naturalmente piacere.

Sull'attaccante colombiano è vigile l'Inter che però dovrà superare le resistenze di Florentino Perez, intenzionato a non fare sconti per il suo gioiello pagato al Monaco ben 80 milioni di euro nel 2014.

Nelle ultime ore però, il club maggiormente interessato a James è diventato il PSG: come riportato da 'Marca', il club parigino ha incontrato l'agente del colombiano, Jorge Mendes, a Cardiff in occasione della finale.

Il problema però sta nella richiesta avanzata dal Real Madrid, che è altissima: per acquistare Rodriguez serviranno almeno 75 milioni, una cifra incredibile per un giocatore spedito in tribuna nell'ultima finale.

A queste cifre appare improbabile dunque un inserimento nella trattativa proprio dell'Inter, a meno che i nerazzurri non cedano uno o due gioielli per racimolare la somma richiesta da Perez.