Calciomercato PSG, Pastore in lacrime: addio alla Ligue 1 sempre più vicino

Sembra sempre più vicino l'addio di Pastore al PSG: l'argentino è scoppiato in lacrime al fischio finale del match contro il Caen.

I 90 minuti giocati stasera contro il Caen in Ligue 1 potrebbero essere stati gli ultimi di Javier Pastore con la maglia del Paris Saint Germain, squadra nella quale milita dall'estate del 2011.

Al fischio finale dell'arbitro l'argentino ex Palermo, secondo quanto riportato da ESPN Sport, è scoppiato in lacrime prima di uscire dal terreno di gioco e dirigersi verso gli spogliatoi.

Il poco spazio avuto fino a questo momento in stagione (solamente 8 partite da titolare su 19 e soli 37 minuti in Champions League) lo ha infatti convinto a cambiare aria, nonostante un contratto in scadenza nel giugno del 2019.

Tra le squadre che potrebbero farci un pensierino c'è sicuramente l'Inter. I nerazzurri, però, prima di acquistare un giocatore di tale levatura, dovranno necessariamente operare delle cessioni eccellenti (si parla di Joao Mario).