Calciomercato PSG, arriva Foyth: lo voleva anche la Roma

Il presidente dell'Estudiantes, Juan Sebastian Veron, conferma: "Accordo tra i club per 10 milioni, manca solo quello tra il PSG e l'agente di Foyth".

Tutte le strade portano a Roma, ma stavolta non sarà così. Del resto si era capito già da un bel pezzo che Juan Marcos Foyth non avrebbe percorso quella che conduce alla Capitale: il suo destino sarà in Francia, al PSG, che ha bruciato tutti.

A confermare l'operazione, ormai in dirittura d'arrivo, è l'ex 'italiano' Juan Sebastian Veron, oggi presidente dell'Estudiantes: "C'è l'accordo tra i due club. Resta da trovare solo quello tra il suo agente e i francesi", le sue parole all'edizione online del quotidiano argentino 'Olé'.

Secondo Veron, il trasferimento di Foyth al PSG porterà nelle casse dell'Estudiantes una cifra superiore a 10 milioni di euro: "Sarebbe stato difficile trattenere il giocatore. Inoltre Juan avrà la possibilità di entrare nell'élite del calcio mondiale".

Su Foyth era molto forte anche l'interesse della Roma, che aveva visto nel diciannovenne argentino l'erede di Rüdiger. Monchi ci aveva provato con insistenza, salvo arrendersi una volta capito che la potenza economica del PSG avrebbe avuto la meglio.

Quanto a Veron e all'Estudiantes, un'idea porta al rimpatrio di José Sosa, oggi al Milan: "Sta avendo poco spazio e sta valutando quel che è meglio per il suo futuro. Però per noi sarebbe un'operazione molto cara. Ma non ho dubbi che un giorno tornerà qui per chiudere la carriera".