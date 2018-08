Calciomercato Parma, Kean nel mirino: contatti con Raiola

Il sogno di mercato del Parma è Balotelli, ma arrivare a SuperMario sarà molto difficile: con Raiola i Ducali hanno così parlato anche di Kean.

Si è chiuso con una finale amara, persa contro il Portogallo, l'Europeo U19 di Moise Kean. L'attaccante italiano, rientrato alla Juventus dopo la stagione in prestito al Verona, si è però messo in gran luce durante il torneo continentale ed è ora entrato nel mirino del Parma.

Secondo quanto riferisce la 'Gazzetta di Parma, infatti, è il 18enne vercellese la punta obiettivo del club emiliano. Il direttore sportivo Faggiano ha parlato anche di Kean nell'incontro avuto con Mino Raiola, procuratore del giovane juventino ma anche di Mario Balotelli, che è il sogno di mercato dei parmensi.

Arrivare a Balotelli, però, è tutt'altro che semplice per una neopromossa in A, considerato che il bomber del Nizza è nel mirino anche del Borussia Dortmund e del Torino, che punta a SuperMario nel caso non arrivasse Zaza. Per il Parma, quindi, Kean al momento sembra l'opzione di mercato che può concretizzarsi più facilmente.