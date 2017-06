Calciomercato, Paredes non è convinto dell'ipotesi Zenit: inserimento della Juventus

20:55 Condividi Chiudi

Leandro Paredes non è convinto del suo passaggio allo Zenit San Pietroburgo. Per questo motivo la Juventus ha messo sul piatto 30 milioni di euro.

Poteva essere il giorno della chiusura dell’affare Paredes più Manolas allo Zenit per 60 milioni di euro più 7 di bonus e invece così non è stato. L’accordo sul difensore greco è praticamente fatto. Sia con la Roma con il prezzo del cartellino valutato circa 30 milioni, sia con il giocatore che arriverebbe a guadagnare nella squadra di Roberto Mancini circa 4,5 milioni di euro l’anno.

Quella che manca è l’intesa definitiva su Paredes, che non sembra convintissimo del trasferimento in Russia. Alla base del suo tentennamento ci sarebbe l’interessamento sotto traccia della Juventus , che avrebbe comunicato al suo agente Pablo Sabbag di voler essere informata immediatamente nel caso in cui lo Zenit non riuscisse a chiudere in tempi brevi l’affare con la Roma.

La Juventus avrebbe pronti circa 30 milioni di euro per prendere l’argentino, dunque la stessa offerta che i bianconeri avevano pensato di offrire ai giallorossi nel gennaio scorso, nel caso in cui fosse partito Lemina, che in quel momento era corteggiato dalla Premier League, Arsenal su tutti, come oggi d’altronde.

Ieri come oggi la Juve si trova con la stessa necessità di trovare un giocatore con le caratteristiche di Paredes, con qualità in mezzo al campo ed esperienza già ai massimi livelli. Bentancur può rappresentare certamente un ottimo investimento in prospettiva ma quello che vuole oggi Allegri è un giocatore in grado di poter fare subito il titolare, un giocatore già pronto.

Eppure la Roma preferirebbe chiudere l’affare con lo Zenit. Innanzitutto per evitare un’altra cessione eccellente dopo quella di Pjanic venduto l’anno scorso alla storica rivale attraverso clausola rescissoria. Poi perché l’affare con lo Zenit era impostato sulla chiusura del doppio affare e chissà che questo possibile dietrofront di Paredes non possa creare problemi a Monchi nella trattativa per chiudere anche l’operazione Manolas.

La Roma continua con fiducia a trattare con il club russo. Eppure le possibilità che l’affare salti esiste ancora. La Juventus con Paredes potrebbe dare un primo segnale di vita in questo calciomercato dove i tifosi si aspettavano già qualche acquisto importante e invece finora hanno letto e sentito soltanto di possibili cessioni eccellenti.

Quella imminente di Dani Alves , già arrivato al capolinea della sua esperienza in bianconero, soltanto da ufficializzare, e quella possibile di Alex Sandro, che ha ricevuto l’offerta ricchissima del Chelsea e sta facendo grande pressing per andare via. Motivo per cui la Juventus si aspetta questa settimana una prima offensiva ufficiale da parte dei Blues.

Al posto del brasiliano, considerato uno dei migliori esterni offensivi al mondo, e per questo una sua eventuale cessione non si discosterà troppo dal valore di 60 milioni di euro, la Juventus ha in mente di far rientrare con un anno d’anticipo Spinazzola dal prestito biennale all’Atalanta, ma servirà qualcos’altro per regalare un sorriso ai tifosi. Paredes dalla Roma è una possibilità, sempre che lo Zenit non riesca a convincere il giocatore, anche stanotte, a suon di Rubli.