Calciomercato, N'Zonzi vuole lasciare il Siviglia: "Il mio futuro è altrove"

13:04 Condividi Chiudi

Il centrocampista francese: "Il mio tempo qui al Siviglia, è finito, mi dispiace per come stanno andando le cose". Ma Castro: "Ha un contratto".

Tra gli obiettivi di mercato della Juventus c'è stato in estate il centrocampista del Siviglia Steve N'Zonzi. Il francese, messo fuori squadra dopo il match di Champions League contro il Liverpool, ha parlato del proprio futuro ai taccuini di France Football.

In primis ha smentito un possibile ed imminente passaggio in Premier League. "Sono a Londra, ma il fatto che sia qui non ha nulla a che vedere con un mio trasferimento o col calcio. Sono venuto a vedere mio figlio che vive qui, non c'è alcun trasferimento all'Arsenal o altrove".

Pur confermando che la sua intenzione è quella di lasciare al più presto il Siviglia. "Il mio futuro è chiaramente altrove e non al Siviglia, e mi dispiace il modo nel quale sta finendo. Spero che la mia squadra si possa qualificare per gli ottavi di Champions, mi sarebbe piaciuto fare parte di quell'avventura".

Dal match di Champions League pareggiato per 3-3 contro il Liverpool il giocatore è stato messo praticamente fuori squadra. "Mi alleno con la squadra ma quando arriva il momento delle partite non vengo mai convocato. E' una cosa che fa male, ma siamo a dicembre e quindi non continuerà ancora per molto questa situazione.

Tutto è successo nell'intervallo del match giocato contro il Liverpool. Nell spogliatoio, con la squadra sotto di tre goal, l'allenatore Berizzo ha puntato il dito contro di me. Non lo biasimo, ma le sue parole mi hanno colpito. Da allora qualcosa si è rotto. Non ripeterò quello che ha detto, ma specifico che da quel momento in poi avrebbe preso in considerazione solamente persone che hanno la sua visione del calcio".

A suo modo di vedere si tratta di un malinteso che se Monchi fosse ancora direttore sportivo si sarebbe risolto in poco tempo. "Ci fosse stato Monchi la questione con l'allenatore sarebbe stata risolta in due giorni. Questa estate la società, essendo andato via Vitolo senza il benestare di chi sta in alto, è come se dopo avesse voluto chiudere la porta a tutti quanti gli altri. Sono stato molto frustrato per come è stata gestita la cosa".

Il suo obiettivo è quello di cambiare casacca a gennaio nonostante un contratto in scadenza coi biancorossi nel giugno del 2020. "Di sicuro, essendo il calcio un qualcosa di commerciale, può essere conveniente per il club vendermi. Ma, ripeto, quello che mi dà fastidio è come stanno andando le cose, non avevo mai avuto problemi con nessun allenatore. Non mi preoccupo per il futuro. Sono rimasto un professionista, quando sono stato in campo abbiamo perso solamente le partite contro Barça ed Atletico".

Le esternazioni di N'Zonzi non sono assolutamente piaciute al presidente Josè Castro, che ha così replicato: "Non mi è piaciuto quello che ha detto. N'Zonzi ha ancora un contratto con il Siviglia. Un'eventuale soluzione dovrà soddisfare sia gli interessi del Siviglia che quelli del calciatore".