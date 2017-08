Calciomercato Napoli: Zinchenko sempre più vicino, ma prima c'è da andare in Champions

Napoli sempre più vicino a Zinchenko del Manchester City: ma l'affare si potrà concludere solo dopo il preliminare di Champions League.

Il 2-0 rifilato al Nizza nella gara di andata del play-off di Champions League fa ben sperare il Napoli in vista della gara di ritorno in Costa Azzurra. Per questo motivo, secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i partenopei stanno pensando ad un rinforzo last-minute da aggiungere alla rosa dopo l'accesso alla fase a gironi.

Nel pomeriggio di giovedì si è svolto un vertice a Napoli tra il direttore sportivo Giuntoli e gli agenti del classe 1996 del Manchester City Oleksandr Zinchenko. Nel corso del summit il giocatore ha nuovamente mostrato la propria disponibilità al trasferimento in Italia. A buon punto anche l'intesa con i Citizens sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 6-7 milioni di euro.

Meno plausibile la pista che porta a Samuel Castillejo del Villarreal. Oltre al preliminare da superare ci sarà qualche altra cessione da effettuare. Ma di queste si parlerà sempre dopo la partita di ritorno contro Balotelli e compagni.