Calciomercato Napoli, Vinicius verso il prestito al Rio Ave

L'attaccante Vinicius Morais, arrivato in estate al Napoli, potrebbe a breve salutare il club azzurro: è a un passo dal prestito al Rio Ave.

Approdato al Napoli quest'estate dal Real Sport Clube, il giovane attaccante brasiliano Vinicius Morais potrebbe far ritorno in Portogallo ad agosto.

Chiuso nella formazione di Ancelotti, per il classe 1995, secondo 'Sky Sport', si prospetta un approdo in prestito secco al Rio Ave, squadra che gioca nella Primeira Liga, la Serie A portoghese.

Per vederlo all'opera in Italia, insomma, ci sarà tempo: per ora il Napoli vuole mandarlo a giocare per farlo crescere.

Nonostante le belle parole spese su di lui dal presidente De Laurentiis a inizio ritiro, la trattativa per la sua cessione è molto avanzata e l'affare potrebbe chiudersi nei prossimi giorni.