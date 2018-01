Calciomercato Napoli, Verdi ancora indeciso: gli azzurri aspettano

Simone Verdi è il primo obiettivo del Napoli, ma il giocatore sembra ancora indeciso sul trasferimento in questa sessione di mercato.

La priorità del Napoli in questa finestra invernale di mercato resta l'attaccante: il primo in cima alla lista azzurra è sempre Simone Verdi, che non sembra però ancora totalmente convinto della decisione di lasciare il Bologna.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', il giocatore italiano sta prendendo tempo per riflettere: il trasferimento in questa sessione per il salto di qualità in una big, ma anche la prospettiva di un minore minutaggio con la forte concorrenza dei tre intoccabili nel tridente di Sarri.

Ad aggiungere ulteriori dubbi il malcontento della gente di Bologna, che resterebbe fortemente delusa dall'addio a metà stagione del proprio gioiello.

Il Napoli dal canto suo non vuole forzare la situazione ed aspetta la decisione di Verdi, considerato la prima scelta dal tecnico toscano. Restano comunque vive le alternative Deulofeu e Politano.