Calciomercato Napoli, richiesta ufficiale al PSG per Areola

È Alphonse Areola il prescelto del Napoli per il ruolo di portiere: prima richiesta ufficiale al PSG, può arrivare per 20-25 milioni.

Il Napoli ha finalmente rotto gli indugi: il ruolo di portiere è attualmente scoperto dopo l'addio di Pepe Reina (destinato al Milan) ma a breve potrebbero arrivare novità molto interessanti in tal senso.

Una è freschissima e riguarda Alphonse Areola: secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport' è il francese il prescelto di Carlo Ancelotti, che già ai tempi del PSG ebbe modo di allenarlo e di farlo esordire nel maggio 2013 in Ligue 1.

Il ds Cristiano Giuntoli ha intenzione di accontentare il tecnico di Reggiolo, tanto che la prima richiesta ufficiale al PSG è già stata inoltrata e la risposta del ds parigino Antero Henrique sarebbe stata positiva.

A favore del club azzurro giocano il contratto in scadenza nel 2019 di Areola e il sempre più probabile arrivo di Gianluigi Buffon alla corte di Tuchel, operazione di mercato che ovviamente il classe 1993 non vede di buon occhio per la sua crescita.

La notizia importante è che la trattativa può ufficialmente avere inizio: si discute su un trasferimento da 20-25 milioni, anche se il rischio di un'asta con la Roma è più che concreto, in virtù del fatto che i giallorossi potrebbero perdere Alisson (indirizzato al Real Madrid) e da questa cessione ricavare un gruzzolo importante da reinvestire immediatamente.

Jorginho dirà addio e per la sua sostituzione resta in pole Fabian Ruiz, pronto a lasciare il Betis Siviglia per sposare il progetto azzurro. C'è anche la suggestione Lobotka, connazionale di Hamsik il cui futuro è ancora colmo di punti interrogativi.

'L'Equipe' riporta anche dell'interesse partenopeo per Seri del Nizza: il centrocampista è acquistabile versando i 40 milioni della clausola rescissoria, esercitabile fino al prossimo 15 luglio.