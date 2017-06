Calciomercato Napoli: Reina è un rebus, a Sarri piace Handanovic

In questa settimana si dovrebbe decidere il futuro di Reina. In caso di separazione con il Napoli, Sarri potrebbe chiedere Handanovic come sostituto.

Mentre il primo colpo in entrata sembra essere quello riguardante Adam Ounas del Bordeaux, il Napoli deve anche affrontare una possibile 'pesante' cessione. Stiamo parlando di Pepe Reina, il cui contratto va in scadenza il prossimo giugno, e sul quale non arriva ancora una soluzione chiara per il futuro.

In settimana è atteso il summit tra Pepe Reina e la dirigenza del Napoli, non appena Aurelio De Laurentiis tornerà dagli Stati Uniti. Il portiere spagnolo ha tre strade davanti a sé: restare senza rinnovo e quindi andare in scadenza, rinnovare e spalmare l'ingaggio o separarsi dal Napoli fin da subito con una brusca decisione.

Nel caso delle prime due opzioni, con la seconda come più plausibile, il Napoli andrà a cercare sul mercato un portiere giovane e di belle aspettative. In modo da affiancare Reina in un primo periodo, per poi in futuro diventare il numero uno della porta partenopea. Il nome più caldo in questo senso è quello di Meret dell'Udinese.

Se tutto dovesse andare invece verso la rottura immediata, Reina dovrà trovarsi una nuova sistemazione, mentre il Napoli virerà su un portiere di sicuro affidamento immediato. Secondo 'Tuttosport', a Maurizio Sarri piace Samir Handanovic e potrebbe chiedere ad Aurelio De Laurentiis questo regalo.

In fin dei conti il portiere dell'Inter dichiara ormai da qualche anno di voler giocare la Champions League e, al netto dei play-off, al Napoli potrebbe realizzare questo desiderio. Club nerazzurro permettendo, visto che già è alle prese con tante possibili cessioni, soprattutto nel reparto difensivo.