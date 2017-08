Calciomercato Napoli, Reina conferma con un sms: "Resto". Ma occhio a Rulli

Dal ritiro della Spagna, Reina avrebbe avvisato il Napoli della sua permanenza con un messaggio: ciò nonostante rimane forte l'interesse per Rulli.

L'undici dell'ottima stagione scorsa confermata in toto, il Napoli continuerà senza stravolgimenti dell'ultimo minuto. A meno di sorprese nelle ultime 72 ore di calciomercato, infatti, Pepe Reina sarà ancora l'estremo difensore titolare del club campano.

Dopo le immagini neanche troppo criptiche postate dalla moglie sui social (le maglie azzurre dei figli, pronti per una nuova stagione di Napoli), secondo 'La Repubblica' il portiere spagnolo avrebbe inviato a Sarri e ai compagni di squadra un chiaro sms dal ritiro della Spagna. "Resto", firmato Reina.

Al termine della vittoria in rimonta contro l'Atalanta, come noto, Reina aveva salutato il San Paolo in lacrime, prima di rispondere con un laconico 'Non lo so' alla domanda sulla sua permanenza o meno sotto il Vesuvio. L'ex Bayern Monaco si è convinto a rimanere, anche senza rinnovo: nel 2018, tra un anno, potrà scegliere con calma il suo futuro.

Il Napoli però vuole cautelarsi in caso di dietrofront o comunque di addio a Reina nel 2018: la trattativa per Rulli, infatti, continua. Quasi impossibile chiudere entro giovedì notte, ma Giuntoli vuole gettare le basi per portare l'estremo difensore della Real Sociedad nel prossimo calciomercato estivo.

Per quanto riguarda Reina, De Laurentiis non ha dubbi: niente rinnovo, ma comunque niente addio. Consapevole dell'età del giocatore, il presidente azzurro intende salutarlo nel 2018 e puntare forte per gli anni avvenire su Rulli o al massimo Karnezis, con Sepe e Rafael dietro.

Difficile invece arrivare a Mignolet, portiere del Liverpool. Rulli rimane la priorità, con venti milioni pronti per portarlo tra le fila azzurre: oltre a questi servirà mettere sul piatto anche la percentuale per il Manchester City, proprietaria del 30% del cartellino del giocatore argentino. Se ne riparlerà in futuro.