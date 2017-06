Calciomercato Napoli, per la porta scelto Meret: 18 milioni

Il Napoli ha deciso: il portiere del futuro sarà Alex Meret, valutato 18 milioni dall'Udinese. L'idea è di farlo crescere un anno con Reina.

Alex Meret. E' lui il prescelto del Napoli a cui affidare la porta nel futuro: il gioiellino dell'Udinese, messosi in luce quest'anno nel prestito alla SPAL, è l'obiettivo numero uno degli azzurri.

Come evidenzia il 'Corriere dello Sport' l'estremo difensore classe '97 viene valutato 18 milioni dal club della famiglia Pozzo, con cui i partenopei vantano per tradizione una lunga serie di affari andati a buon fine.

Un investimento importante quello che il Napoli intende realizzare per Meret, ritenuto il profilo ideale per rinfrescare i pali e rimpiazzare degnamente Reina: già, che ne sarà dello spagnolo?

L'idea del club di De Laurentiis è quella di lasciar scadere il contratto in modo naturale di Pepe nel 2018, confermandolo in rosa per un'altra stagione durante la quale avrebbe il compito di essere titolare e fare da 'chioccia' al talento friulano.

Un anno a lezione da Reina dunque, questo lo scenario disegnato dagli azzurri per preparare la 'staffetta': da agosto a Sarri il compito di scegliere chi mandare in campo partita per partita, tra un anno Meret titolare indiscusso. Il piano è approntato, ora va convinta l'Udinese.