Calciomercato Napoli, Ospina è il nuovo portiere: visite mediche in corso

Si conclude qui la ricerca di un nuovo portiere per il Napoli, che mette le mani su David Ospina: visite mediche in corso a Villa Stuart.

Mancano soltanto i crismi dell’ufficialità, ma il Napoli ha finalmente concluso la lunga ricerca di un portiere che potesse colmare l'infortunio occorso in precampionato a Meret. È dunque fatta per il trasferimento di David Ospina al club partenopeo: l’estremo difensore colombiano arriverà dall’Arsenal con la formula del prestito con diritto di riscatto e sta svolgendo in mattinata le visite mediche a Roma a Villa Stuart.

Classe 1988, Ospina è approdato giovanissimo in Europa nel 2008 quando a prelevarlo dall’Atletico Nacional fu il Nizza. Nel 2014 il trasferimento all’Arsenal, squadra con la quale in quattro stagioni ha totalizzato 70 presenze, venendo impegnato soprattutto come ‘portiere di coppa’ (29 i gettoni in Premier League).

Estremo difensore di grande esperienza, 90 le partite giocate con la maglia della Colombia, Ospina sarà uno dei tre portieri, insieme all’attualmente infortunato Meret e Karnezis, a disposizione di Carlo Ancelotti.