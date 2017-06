Calciomercato Napoli, novità Zoet: può essere il vice Reina

Il Napoli, nel caso in cui Reina decidesse di rispettare il contratto, potrebbe dirottare su Zoet del PSV. Neto e Leno alternative allo spagnolo.

Il calciomercato del Napoli, dopo i rinnovi di Insigne e Mertens, ruota intorno al rebus portiere. Resta infatti ancora da capire quale sarà il futuro di Pepe Reina anche se, al momento, l'ipotesi rinnovo sembra da escludere.

In ogni caso lo spagnolo ha ancora un anno di contratto con il Napoli e De Laurentiis non ha alcuna intenzione di svendere Reina, che potrebbe lasciare gli azzurri solo davanti a un'offerta da almeno 5 milioni di euro.

Ecco perchè alla fine, secondo quanto scrive 'Il Mattino', Reina rischia seriamente di restare a Napoli. Ipotesi che ovviamente escluderebbe anche l'arrivo di uno tra Neto e Leno.

I due portieri di Juventus e Bayer Leverkusen infatti accetterebbero il trasferimento solo con la certezza di giocare e non per fare i secondi di Reina, anche considerata la grande stima che nutre nei confronti di Pepe il tecnico Sarri.

Nel caso in cui Reina dovesse decidere di onorare il contratto quindi il nome nuovo per coprirgli le spalle sarebbe quello di Zoet del PSV, mentre Sepe e Rafael restano in uscita.

Intanto si registrano nuovi problemi per il rinnovo di Ghoulam che avrebbe chiesto un quadriennale da 2,5 milioni netti a stagione. Proposta questa seccamente rifiutata dal Napoli.