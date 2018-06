Calciomercato Napoli, Mertens sicuro: “Non giocherò mai in Cina”

09:48 Condividi Chiudi

Dries Mertens si lega al Napoli e respinge le sirene cinesi: "Mia moglie non vuole andare fin lì e sto bene qui in azzurro".

Una sessione di mercato importante per il Napoli, che con l'arrivo di Ancelotti potrebbe cambiare qualche importante pedina nell'undici titolare. Da definire la delicata situazione di Hamsik, mentre Dries Mertens non sembra voler fare le valigie, almeno per ora.

L'attaccante belga ha parlato ai microfoni di 'Een', respingendo con convinzione le chiamate cinesi: "Non giocherò mai in Cina perchè mia moglie Kat non vuole andare fin lì. Ma ho avuto la chance per farlo, anche perchè hai la possibilità di guadagnare in due anni tanto quanto guadagni in tutta la carriera. Io sto molto bene a Napoli, mi piace molto e ho due anni di contratto, perciò vediamo come va a finire".

Mertens giocherà il Mondiale con la maglia del Belgio, ma il sogno dello Scudetto con il Napoli resta più che mai vivo: "Scudetto o Coppa del Mondo? Tutti direbbero campione del mondo. Io lo devo dire perchè è una televisione belga a chiedermelo, ma non saprei: ho lavorato davvero tanto per vincere lo Scudetto qui a Napoli, tuttavia non ci siamo riusciti. Quindi proverò a dare tutto me stesso per vincere la Coppa del Mondo, speriamo che possiamo riuscirci".

L'attaccante azzurro sorride infine pensando all'affetto dei tifosi partenopei: "Napoli ha un milione di abitanti e penso che io sia finito in una foto con ognuno di loro. Solo che hanno già iniziato il secondo turno di foto. La cosa più folle che ho visto risale alla vittoria contro la Juventus per 0-1: il nostro pullman non è riuscito a passare in mezzo alla gente per tantissimo tempo, i tifosi erano davvero in delirio".