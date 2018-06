Calciomercato Napoli, Lainer in dirittura d'arrivo

Il Napoli ha due trattative di calciomercato che sembrano poter essere definite entro il fine settimana: si tratta di Lainer e di Meret.

Ancelotti continua a lavorare per individuare i calciatori giusti per rinforzare e modellare il suo Napoli in vista della prossima stagione. L'affare che, secondo quanto riferisce la 'Gazzetta dello Sport', è ormai in dirittura d'arrivo è quello per l'esterno difensivo destro Stefan Lainer.

Il 25enne del Salisburgo è il calciatore voluto da Ancelotti per rinforzare il reparto e contenderà la maglia da titolare a Hysaj, che con Sarri era invece uno dei titolarissimi. Lainer, d'accordo con la società, in attesa di definire entro il fine settimana l'accordo col Napoli ieri non si è presentato al raduno pre-campionato.

Se entro sabato non si giungerà a una chiusura della trattativa, Lainer raggiungerà i compagni in ritiro, ma sembra ormai difficile che l'affare non vada in porto: il Salisburgo chiede 12 milioni di euro, il Napoli vorrebbe chiudere a 10. Una differenza minima per la quale sembra difficile che le due società non trovino un punto d'incontro.

Per quanto riguarda il ruolo di portiere, invece, il Napoli punta sul giovane dell'Udinese Alex Meret. Anche in questo caso, come riporta il 'Corriere dello Sport, la trattativa è già molto avanzata e in via di definizione: il Napoli ha deciso di pagare i 30 milioni di euro chiesti dall'Udinese, bonus compresi, puntando a un pagamento rateizzato. Entro il prossimo fine settimana le due società potrebbero chiudere l'affare.