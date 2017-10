Calciomercato Napoli, l'agente blinda Koulibaly: “Barcellona? Solo pubblicità”

L'agente di Koulibaly spegne subito le voci di mercato sul Barcellona: "E' concentrato al 100% sul campionato e sul Manchester City".

Il Napoli nel corso degli ultimi anni, con il lavoro di Maurizio Sarri, ha rafforzato visibilmente il proprio valore difensivo. Se infatti già ai tempi di Benitez la squadra straripava dal punto di vista offensivo, la retroguardia è stata sempre il punto debole, almeno prima di adesso.

E c'è un uomo che più di tutti in campo fa sentire la propria forza davanti a Reina: Kalidou Koulibaly. Le sue prestazioni in continuo miglioramento hanno fatto drizzare le antenne dei migliori club europei, come il Barcellona.

A spegnere sul nascere le voci di mercato ci pensa l'agente Bruno Satin ai microfoni di 'Radio CRC': "l quotidiano locale che l'ha riferito di solito fa attività promozionale per il mercato. In questo momento Koulibaly è concentrato al 100% sul campionato e sul ritorno col Manchester City".

Secondo quanto riportato da 'Sport', infatti, i catalani avrebbero messo il difensore nel mirino per il mercato di gennaio. Non un'impresa semplice, per usare un eufemismo, visto che Aurelio De Laurentiis difficilmente vende i suoi migliori giocatori a metà stagione, soprattutto con un progetto ambizioso come quello di quest'anno.