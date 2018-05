Calciomercato Napoli, Jorginho verso il Manchester City? Contatti positivi

Chelsea e Manchester City su Jorginho, ma i Blues non hanno ancora fatto la propria mossa: Guardiola pronto a spendere 60 milioni di euro.

Napoli, anno zero. Dopo l'addio di Sarri e la mancata vittoria dello Scudetto, la squadra azzurra riparte con un nuovo allenatore, chiamato per portare a casa finalmente un trofeo importante. Carlo Ancelotti si è insediato sotto il Vesuvio e grazie al suo appeal potrebbe anche essere costruita una squadra decisamente più forte. Con tanto di conferme importanti.

Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare Napoli dopo l'addio di Sarri, visto l'interesse delle grandi europee e mondiali per i vari Hysaj, Koulibaly, Hamsik e Mertens. Il più ricercato degli azzurri è però sicuramente Jorginho, per il quale Manchester City e Chelsea si stanno dando battaglia.

Il Chelsea non sembra aver ancora fatto la sua mossa, nonostante la possibilità di avere Sarri in panchina, al quale Jorginho è molto legato. La richiesta di 60 milioni di euro per il centrocampista italo-brasiliano non spaventa, ma per l'appunto i Blues vogliono prima risolvere la questione allenatore.

Chi invece si sta dando decisamente da fare è il Manchester City: secondo il Daily Mail infatti ci sarebbero stati contatti positivi con il Napoli e Jorginho sarebbe decisamente più vicino a giocare per Guardiola che in quel di Londra. Davanti ad un'offerta importante da 55-60 milioni nessun dubbio per De Laurentiis e addio certo.

Il Manchester CIty sta accelerando per Jorginho dopo che Fred sembra aver scelto i cugini dello United come prossima destinazione dopo aver lasciato lo Shakhtar: l'ex Verona piace tantissimo a Guardiola, inserito in cima alla lista dei centrali di centrocampo per la nuova annata.

Da canto suo Jorginho avrebbe, secondo il quotidiano inglese, confessato di voler seguire Sarri in Inghilterra, ma l'arrivo tempestivo del Manchester City sul giocatore potrebbe portare ad un suo trasferimento sì in Premier, ma non alla corte del suo ex allenatore. Di fatto ora come ora per nulla certo di guidare il Chelsea.

In mezzo ai sì tra Napoli e Manchester City c'è Ancelotti, che potrebbe convincere De Laurentiis a tenere il giocatore nonostante l'assegno sostanzioso proveniente dai Citizens e dal tentennamento del centrocampista a continuare in Serie A. Nei prossimi giorni novità importanti.