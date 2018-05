Calciomercato Napoli, il padre di Hamsik: "Offerte dalla Cina, via al 60%"

Richard Hamsik, papà di Marek, conferma proposte cinesi da 10M annui per il capitano del Napoli: "Al 60% può partire, dipende da agente e presidente".

Futuro 'con gli occhi a mandorla' per Marek Hamsik ? Stando alle rivelazioni del padre, un addio al Napoli dopo 11 anni destinazione Cina non sembra essere 'fantamercato'.

Richard Hamsik , come riporta il portale slovacco 'Pravda', ha confermato proposte da 10 milioni a stagione: "L'interesse è serio, ma le trattative non sono semplici. In Cina non è periodo di contrattazioni, ciò accadrà in inverno. Inoltre le squadre cinesi hanno limitazioni legate al numero di stranieri" .

"Marek - prosegue il papà del capitano azzurro - ha ancora 3 anni di contratto col Napoli, quindi dipenderà tutto dal suo procuratore e dal presidente. Al momento, al 60% vedo una sua partenza per la Cina".

Il divorzio tra il numero 17 e il club di De Laurentiis, dunque, è un'ipotesi che prende sempre più quota. Tant'è che il sito slovacco parla addirittura di una richiesta di cessione avanzata da Hamsik alla società: " Venglos (l'agente del centrocampista, ndr) , ora, parlerà col presidente". Staremo a vedere.