Calciomercato Napoli, il ds dell'Udinese: "Meret? Ottimi rapporti"

Il ds dell'Udinese, Gerolin, apre all'ipotesi di un trasferimento al Napoli del portiere Meret: "Con gli azzurri ottimi rapporti, per ora è nostro".

Le ottime prestazioni culminate con la promozione in Serie A della SPAL hanno permesso ad Alex Meret di prendersi gli interessamenti di molti top club, rimasti impressionati dalle sue parate che hanno permesso al club di Ferrara di ottenere uno storico ritorno nella massima serie.

Tra questi anche il Napoli, alle prese con la ricerca di un secondo portiere che possa fare da vice a Reina, sempre più vicino al rinnovo. Intervenuto ai microfoni di 'Radio CRC' il ds dell'Udinese (club proprietario del cartellino di Meret) Manuel Gerolin ha parlato così di un'eventuale trattativa con gli azzurri per il gioiellino: "Sappiamo che loro vogliono un portiere di riserva, i rapporti tra i due presidenti sono ottimi".

Il giovane estremo difensore non piace solo al Napoli: "Ci sono anche altri club interessati. La nostra priorità è quella di permettergli di giocare con continuità dopo una straordinaria stagione alla SPAL, è un peccato se si fermasse. Karnezis non va più al Napoli? Non posso commentare nulla, ci sono discorsi avviati tra i due presidenti".

Non è ancora fatta per Pavoletti: "E' un attaccante capace di far goal, bisogna ammetterlo. Ha però un contratto fuori dalle nostre possibilità, vedremo. Sappiamo bene che sul mercato dovremo ancora fare qualcosa per completare al meglio la rosa".