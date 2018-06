Calciomercato Napoli, Hamsik consiglia Lobotka: può essere l'erede di Jorginho

Il centrocampista del Celta Vigo, connazionale di Hamsik, ha una clausola da 45 milioni di euro ma il Napoli non molla neanche Fabian Ruiz.

Grandi manovre a centrocampo per il Napoli che, con l'arrivo di Carlo Ancelotti in panchina, si prepara a una piccola rivoluzione proprio nel cuore del gioco 'sarriano'.

Gli ormai sempre più probabili addii di Jorginho e Marek Hamsik, entrambi titolari inamovibili durante il ciclo dell'ex tecnico, costringe il Napoli a guardarsi intorno per trovare due degni sostituti e in tal senso spunta un nuovo nome.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' infatti lo stesso Hamsik avrebbe consigliato il connazionale Lobotka, centrocampista di grande fisico e discrete qualità tecniche che gioca nel Celta Vigo e ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro.

Il Napoli ovviamente non ha intenzione di versare tale cifra nelle casse del club spagnolo, ma potrebbe sedersi intorno a un tavolo per trattare sul prezzo e portare lo slovacco a Napoli.

Lobotka sarebbe il sostituto ideale di Jorginho e probabilmente accetterebbe un ingaggio più basso rispetto a Torreira, che avrebbe chiesto addirittura 3,5 milioni di euro netti a stagione spaventando il Napoli.

L'erede designato di Hamsik, che spinge per trasferirsi in Cina ma partirà solo davanti a un'offerta da almeno 30 milioni di euro, resta invece Fabian Ruiz del Betis.

Infine per quanto riguarda il capitolo uscite potrebbero partire Tonelli, Grassi e Ounas oltre al rientrante Maksimovic mentre Lainer del Salisburgo resta il nome più caldo come vise Hysaj. Per il ruolo di portiere invece sembra ormai corsa a due tra Leno e Sirigu.