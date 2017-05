Calciomercato Napoli, Ghoulam può restare: rinnovo più vicino

A suon di belle prestazioni Faouzi Ghoulam sta convincendo il Napoli a puntare ancora su di lui. Serve però uno sforzo della società sull'ingaggio.

Faouzi Ghoulam e il Napoli sono di nuovo vicini. Dopo settimane in cui veniva dato per scontato il divorzio a fine stagione, si sono improvvisamente rialzate le chances di permanenza dell'algerino, in scadenza nel 2018. L'esterno sinistro azzurro, corteggiato da Chelsea, Tottenham e Atletico Madrid, ha intenzione di rimanere alla corte di Sarri.

Per prolungare, come riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', Ghoulam chiede oltre 2 milioni di euro: più del doppio, insomma, rispetto ai 900mila euro percepiti attualmente. La novità è che le parti si sono riavvicinate e in ogni caso il Napoli non avrebbe mai ceduto il mancino in Serie A, dove si erano fatte avanti Juventus e Milan.

L'unica soluzione possibile per il futuro di Ghoulam, in alternativa al Napoli, rimane l'estero, ma rispetto agli ultimi tempi la sensazione è che le parti in causa siano ben disposte a proseguire il matrimonio. Merito soprattutto delle ottime prestazioni sfornate di recente dal terzino.

Calciomercato Napoli, con 1M De Laurentiis può 'liberarsi' di Sarri

Tornato nell'undici titolare contro Inter, Cagliari e Torino, Ghoulam è riuscito a confezionare ben 3 assist (due contro i sardi e uno contro i granata): la metà di quanti ne ha collezionati nell'intero campionato.

Numeri importanti per un difensore dai piedi buoni, al netto di qualche limite in fase di contenimento. Il Napoli ne è consapevole e farà tutto il possibile per non lasciarsi sfuggire il 26enne nazionale algerino.