Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz è azzurro: manca solo l'ufficialità

16:21 Condividi Chiudi

Il 22enne svolgerà le visite mediche al termine della crociera che guarda caso l'ha portato proprio a Napoli: 2.5 milioni a stagione fino al 2023.

In attesa di risolvere la grana portiere, il Napoli piazza il suo secondo colpo estivo: manca solo l'ufficialità, ma Fabian Ruiz è praticamente un giocatore azzurro. Il centrocampista classe 1996 si trasferisce in Italia dopo il pagamento di 30 milioni della clausola rescissoria.

Un nuovo modo di vedere la Serie A: scopri l'offerta!

Fabian svolgerà le visite mediche col Napoli al termine della vacanza che l'ha portato proprio in città: in crociera con la famiglia, ha potuto avere un primo assaggio della sua nuova città e farsi immortalare da tantissimi tifosi pronti a sostenerlo nelle prossime stagioni partenopee.

Il Betis Siviglia e il Napoli sono allo scambio dei documenti per Fabian Ruiz, che firmerà con gli azzurri un quinquennale da 2,5 milioni a stagione: De Laurentiis inserirà inoltre una clausola superiore ai 30 milioni che l'hanno appena liberato dal club spagnolo. Ancora da definire, verrà sistemata nei prossimi giorni.

L'articolo prosegue qui sotto

Fabian è come detto il secondo acquisto del Napoli di Ancelotti, che qualche giorno fa ha portato in città anche Simone Verdi: l'esterno ex Bologna era stato come noto ad un passo dall'azzurro già a gennaio, prima di preferire la maglia rossoblù fino al termine della stagione.

22enne centrale di centrocampo che può giocare anche come trequartista o ala, Fabian Ruiz spinge Jorginho verso il Manchester City: il giocatore italo-brasiliano si unirà al team Guardiola nelle prossime settimane per una cifra superiore ai 50 milioni di euro.

Fabian Ruiz è reduce da una grandissima stagione col Betis Siviglia, in cui ha messo a segno tre goal e fornito sei assist decisivi per i compagni: l'ormai ex giocatore del team biancoverde è stato decisivo per portare il club in Europa League. Lui invece giocherà per la prima volta in carriera in Champions League.