Calciomercato Napoli, De Laurentiis si muove per Rui Patricio

08:57 Condividi Chiudi

Il Napoli ha individuato in Rui Patricio il portiere del dopo-Reina. Intanto, De Laurentiis attende segnali da Sarri per il rinnovo di contratto.

Ancora quattro giornate per decidere la volata Scudetto. Il Napoli, vincendo lo scontro diretto contro la Juventus si è portato in scia dei bianconeri e tenta ora il sorpasso in dirittura d'arrivo. La concentrazione è massima su quello che è l'obiettivo a lungo inseguito, ma in casa partenopea si pensa anche al futuro. E fra i pali azzurri il futuro potrebbe chiamarsi Rui Patricio.

Con Reina che a fine stagione darà l'addio al Napoli, per andare a vestire la maglia del Milan, trovare un portiere adeguato per quelli che sono gli obiettivi dei partenopei è una priorità e questi è stato individuato nell'estremo difensore dello Sporting Lisbona e del Portogallo Rui Patricio.

Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', lo stesso presidente De Laurentiis si sarebbe mosso in prima persona per incontrare Rui Patricio, assieme all'agente Jorge Mendes, per sondare il terreno e valutare la disponibilità del portiere a trasferirsi al club campano. L'ingaggio non sarebbe un problema per il Napoli, che ha invece in un'altra cifra l'ostacolo nella trattativa.

Per il 30enne portoghese, che finora ha vissuto tutta la sua carriera sportiva coi Leões, infatti lo Sporting chiede non meno di 15 milioni di euro ed è questa la cifra che De Laurentiis, in collaborazione con Mendes, intende provare a limare, perché ritenuta eccessiva considerata l'età del calciatore. Se lo Sporting, però, non desisterà da tale richiesta, ecco che il Napoli punterà l'obiettivo altrove e le alternative più quotate sembrano essere Leno del Bayer Leverkusen e Perin del Genoa.

Rimane poi da chiarire anche l'eventuale ulteriore rinnovo di contratto con cui il Napoli intenderebbe blindare mister Sarri, la cui scadenza l'estate scorsa era stata portata al 2020. De Laurentiis è in attesa di un segnale del tecnico, che però probabilmente non arriverà prima che venga decisa la volata Scudetto. Prima di allora il tecnico non vuole distrazioni di sorta.

Il Napoli attende ma non vuole farsi soffiare Sarri da sotto il naso, considerato che al momento è uno dei tecnici più ambiti d'Europa. Soprattutto il Monaco, come riferisce la 'Gazzetta dello Sport', pare intenzionato a fare di tutto per portarlo nel principato, anche a pagare gli 8 milioni di euro che il tecnico dovrebbe versare al Napoli per liberarsi anzitempo, in base a una clausola del contratto che scadrà però il 31 maggio prossimo. Non rimane che attendere che finisca la corsa Scudetto, insomma, e vedere quale sarà la scelta, anche di vita oltreché di carriera, che Sarri vorrà fare.