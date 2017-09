Calciomercato Napoli, colpo solo rimandato? Berardi resta nel mirino

Il Napoli ha provato a piazzare nelle ultime ore di mercato il colpo Berardi. Trattativa sfumata, ma l'operazione potrebbe essere solo rimandata.

Quella che si è chiusa nella giornata di giovedì, è stata una sessione di calciomercato all’insegna della ‘continuità’ per il Napoli. Il club partenopeo infatti, ha deciso di conservare intatta l’ossatura della squadra che tanto bene ha fatto la scorsa stagione, aggiungendo al gruppo di Sarri i ‘soli’ Ounas e Mario Rui.

Eppure, come riportato da Il Corriere dello Sport, De Laurentiis e i suoi uomini mercato, hanno tentato eccome di piazzare il colpaccio last minute.

Il presidente del Napoli infatti, avrebbe voluto far suo sin da subito Domenico Berardi per poi lasciarlo in prestito al Sassuolo per un’altra stagione, la sua proposta però non è stata accettata.

Quello con il club emiliano sarebbe però un discorso non caduto nel vuoto ma anzi appena iniziato. A condizionare la trattativa che non si è riusciti al momento a chiudere anche, con ogni probabilità, la decisione del Napoli di cedere Zapata alla Sampdoria (piuttosto che ai neroverdi), cosa che ha portato il Sassuolo a non voler rinunciare al suo gioiello in attacco.

Il Napoli però ha messo nel mirino Berardi e Giuntoli continuerà nei prossimi mesi a tenere calda la pista al fine di riuscire magari a portare a termine l’operazione tra un anno.