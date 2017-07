Calciomercato Napoli, cercasi secondo portiere: spunta Bravo

Il Napoli è alla ricerca di un secondo portiere che faccia da vice Reina: nelle ultime ore è emerso il nome di Claudio Bravo, in lizza anche Karnezis.

Nonostante qualche voce di troppo riguardo una sua cessione all'estero, il futuro di Pepe Reina dovrebbe essere ancora al Napoli: il portiere spagnolo è ritenuto più che adatto da Sarri per il suo gioco, tanto che attualmente la società azzurra sarebbe alla ricerca di un secondo e non di un estremo difensore titolare.

Come riportato da 'Sky Sport', nelle ultime ore è emersa un'ipotesi più che suggestiva che consuce a Manchester, in Inghilterra: occhi su Claudio Bravo, estremo difensore del City e della Nazionale cilena con cui ha vinto due Copa America di fila nel 2015 e 2016.

Si trattarebbe di un gran colpo che porterebbe tanta esperienza nello spogliatoio azzurro, anche se per ora resta una semplice idea e non è stata ancora imbastita una trattativa vera e propria tra i due club.

In lizza anche Diego Alves del Valencia e Karnezis dell'Udinese: secondo 'La Gazzetta dello Sport' per il greco servirebbero 3-4 milioni e rappresenterebbe una soluzione a basso costo. Occhio anche a Radunovic, serbo dell'Atalanta che potrebbe arrivare in Campania per fare il terzo portiere. Sempre viva anche la pista che porta al giovane Meret per il futuro.

Mario Rui è ormai ad un passo dal diventare ufficialmente un giocatore del Napoli: restano da sistemare alcuni dettagli legati alla gestione dei diritti d'immagine, anche se la fumata bianca sembra ormai imminente, L'arrivo del portoghese rende possibile la cessione di Strinic, richiesto dal Galatasaray. L'arrivo di Berenguer è invece legato ad una eventuale cessione di Giaccherini.