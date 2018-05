Calciomercato Napoli, c'è Paredes: "Trattativa con lo Zenit"

Potrebbe essere nuovamente in Italia il futuro di Leandro Paredes, ex Roma: "Napoli e Zenit stanno parlando".

Potrebbe profilarsi un ritorno in Italia per il centrocampista argentino Leandro Paredes, attualmente allo Zenit San Pietroburgo, dove nella stagione appena conclusa ha collezionato un totale di 39 presenze e 6 goal.

Ai taccuini di Sport Express un rappresentante dell'agenzia che cura gli interessi del giocatore, Tomislav Erceg, ha ammesso la presenza di una trattativa con il Napoli di Ancelotti: "E' vero che il giocatore potrebbe tornare in Italia, il Napoli vorrebbe acquistarlo ed in questi giorni le società stanno parlando".

Paredes, deluso per non essere stato inserito nella lista dei 23 dell'Argentina per il mondiale di Russia 2018, la scorsa estate è stato acquistato dalla società russa dalla Roma per 23 milioni di euro. Ha un contratto attualmente in scadenza nel giugno del 2021.