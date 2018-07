Calciomercato Napoli, Ancelotti ha chiamato Di Maria

Carlo Ancelotti ha telefonato a Di Maria, sondando la disponibilità nell'ottica di un possibile approdo al Napoli. Resta viva anche la pista Benzema.

Non solo una suggestione estiva, ma una pista concreta di calciomercato. Secondo 'Il Corriere dello Sport' il Napoli sta pensando al colpo Angel Di Maria dal PSG, e in tal senso qualcosa nelle ultime ore si è mosso.

Il tecnico partenopeo Carlo Ancelotti, infatti, in base a quanto ricostruito dal quotidiano sportivo romano, ha telefonato all'esterno offensivo argentino, che considera elemento ideale per il tridente offensivo azzurro.

Fra l'allenatore di Reggiolo e il suo ex giocatore ai tempi del Real Madrid ci sarebbe stata una semplice chiacchierata, ma utile a testarne l'umore dopo i deludenti Mondiali di Russia con la maglia dell'Albiceleste e la disponibilità a un possibile trasferimento al Napoli.

L'operazione non si presenta tuttavia agevole per il club del presidente De Laurentiis: l'ostacolo principale è rappresentato dall'elevato ingaggio del 'Fideo', che percepisce uno stipendio da 10 milioni di euro a Parigi.

In favore del Napoli gioca invece la scadenza contrattuale non troppo lontana (l'attuale accordo con il club francese scade nel 2019) e i problemi del PSG legati al fair play finanziario, che dovrebbero indurlo a non esagerare con le richieste economiche, oltre a un rapporto non più idilliaco con la società transalpina.

Tuttavia l'operazione appare possibile soltanto nel caso in cui Di Maria acconsenta a una riduzione importante del suo attuale stipendio.

Intanto resta viva secondo 'Tuttosport' la pista Karim Benzema per il ruolo di centravanti. Anche il giocatore del Real Madrid ha un ingaggio proibitivo per le casse partenopee, prossimo ai 10 milioni di euro, ma pure nel suo caso potrebbe pesare il rapporto umano con Carlo Ancelotti.

Il classe 1987 è da nove anni al Real Madrid ma dopo l’uscita di Cristiano Ronaldo si susseguono le voci di un secondo rumoroso trasferimento, direzione Italia. Il francese, secondo il quotidiano sportivo torinese, potrebbe partire di fronte a un'offerta da 45 milioni di euro, cifra che De Laurentiis sarebbe disposto a spendere. Il Napoli, insomma, pensa in grande e sogna un doppio colpo da ulro per rispondere all'operazione Cristiano Ronaldo della Juventus.