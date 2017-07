Calciomercato Napoli: 22M sul piatto della Real Sociedad per Rulli, accordo con Karnezis

Il Napoli ha presentato un'offerta da 22 milioni di euro alla Real Sociedad per Geronimo Rulli. Nel frattempo si avvicina Karnezis dell'Udinese.

Si concentra sui numeri 1 il calciomercato del Napoli. La società partenopea, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, è tornata alla carica per l'argentino della Real Sociedad Geronimo Rulli.

Il procuratore del ragazzo, nei confronti del quale il Manchester City vanta un diritto di recompra ed una percentuale sulla rivendita, ha informato la società spagnola dell'offerta dei partenopei, che si aggira intorno ai 22 milioni di euro.

Una cifra ben lontana dalla clausola rescissoria, fissata da tempo a 40 milioni. Nei prossimi giorni è attesa una risposta da parte della dirigenza basca.

Nel frattempo, per non farsi trovare impreparati, è stato praticamente raggiunto l'accordo con Karnezis dell'Udinese. Resta però da concordare la formula dell'operazione: il patron Pozzo spinge per un trasferimento a titolo definitivo, i partenopei per un prestito con diritto di riscatto.

Capitolo Reina. Il portiere spagnolo ha giocato titolare anche l'amichevole di sabato sera contro il Chievo, segno che a prescindere dal rinnovo resterà ancora un anno in azzurro coi galloni da titolare.