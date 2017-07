Calciomercato Milan, Vangioni non ha dubbi: "Voglio tornare al River"

Leonel Vangioni non ha dubbi: "Farò di tutto per tornare al River Plate". Il presidente Rodolfo D'Onofrio chiarisce: "Dovrà tornare però senza costi".

Mentre il Milan è impegnato in una campagna trasferimenti incentrata soprattutto sulle entrate, qualche giocatore della rosa capisce che non ci sarà più spazio per lui e pensa anche ad altre destinazioni. È il caso ad esempio di Leonel Vangioni, che soltanto un anno dopo vuole tornare già in patria in Argentina.

Nel corso di un evento organizzato dal River Plate, squadra che lo ha visto protagonista dal 2012 al 2016, Vangioni ha dichiarato apertamente: "Farò di tutto per tornare qui. Non vedo l'ora. Ho già parlato anche con Gallardo (allenatore del River ndr). La maggior parte della gente che mi ferma per strada mi chiede di tornare, anche se non sarà facile la partenza dal Milan".

Ed in effetti anche il presidente dei 'Millonarios', Rodolfo D'Onofrio, chiarisce la situazione: "Quando un anno fa è partito, lo ha fatto a costo zero. In caso di ritorno di Vangioni, noi non dovremo uscire nessuna cifra".

Adesso quindi bisognerà parlare con il Milan, se davvero tutte le parti saranno disposte a sacrificare qualcosa pur di far tornare Vangioni al River Plate. Anche perché tra i rossoneri, con l'acquisto di Ricardo Rodriguez e quello probabile di Conti, l'argentino non avrebbe davvero spazio.