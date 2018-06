Calciomercato Milan, sondaggio del PSG per Bonucci: secco no

Secondo 'Tuttosport' il PSG avrebbe sondato il Milan per capire la situazione di Leonardo Bonucci ma il capitano rossonero è incedibile.

Leonardo Bonucci non si tocca. Arrivato appena dodici mesi fa dalla Juventus per circa 40 milioni di euro, il capitano viene ritenuto assolutamente incedibile dal Milan. Tanto che secondo 'Tuttosport' i rossoneri avrebbero respinto al mittente un sondaggio del PSG.

Il club francese, dopo aver tirato un sospiro di sollievo grazie alla mite sentenza dell'UEFA, sperava di approfittare della difficile situazione societaria del Milan per arrivare a Bonucci magari offrendo in cambio una contropartita tecnica gradita.

La possibile esclusione dalle Coppe d'altronde viene ritenuta dal PSG una condizione sufficiente per spingere Bonucci a lasciare i rossoneri dopo una sola stagione, magari su consiglio dell'ex compagno e amico Buffon che ritroverebbe a Parigi.

Come detto però il Milan non ha alcuna intenzione di perdere il suo capitano che viene considerato il primo degli incedibili, ancora più di Donnarumma che invece davanti a un'offerta importante potrebbe partire per finanziare un grande acquisto in attacco. Giù le mani da Bonucci, insomma.