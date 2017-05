Calciomercato Milan, scambio Bacca-Dzeko? Monchi ci pensa

Carlos Bacca è sempre più vicino a dire addio al Milan: possibile uno scambio con Dzeko della Roma, avallato da Monchi che stima molto il colombiano.

In attesa che il sesto posto diventi ufficiale, in casa Milan si è iniziato a programmare la prossima stagione che vedrà, a meno di clamorose sorprese, il ritorno in una competizione europea dopo tre stagioni di assenza, un digiuno troppo lungo per un club storico come quello rossonero.

Questa potrebbe essere l'ultima stagione a Milano di Carlos Bacca, attaccante arrivato dal Siviglia nell'estate del 2015 che ha già avuto un incontro con la dirigenza milanista, a cui ha manifestato la propria volontà di dire addio dopo il termine del campionato.

Bacca non sembra aver affatto gradito le continue esclusioni di Montella che gli sta preferendo Lapadula in attacco: secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', per lui sarebbe pronta a farsi sotto la Roma, soprattutto in virtù del recente arrivo del ds Monchi.

Il dirigente spagnolo ha lavorato con successo con Bacca ai tempi del Siviglia, conquistando due Europa League di fila: questo potrebbe giocare in favore dei giallorossi e non sarebbe da escludere l'ipotesi di uno scambio con Edin Dzeko.

In lizza per il ruolo di attaccante del Milan resta anche Kalinic, per il quale la Fiorentina chiede non meno di 30 milioni. Torna in discussione in futuro di Deulofeu: la recompra del Barcellona dall'Everton non è più così scontata e lo spagnolo preferirebbe i rossoneri al ritorno in Premier League.

Verso il rinnovo fino al 2019 Suso, che potrebbe giocare la prossima stagione con 'El Papu' Gomez: l'argentino ha ammesso l'interesse milanista ed in particolare di Montella, con cui ha avuto già modo di lavorare ai tempi del Catania.