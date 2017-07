Calciomercato Milan, Rummenigge: "Sanches? 10 squadre, c'è anche Conte"

06:07 Condividi Chiudi

Rummenigge spaventa il Milan per Renato Sanches: "Su di lui almeno dieci squadre, anche Conte ci ha chiesto informazioni: Può fare la differenza".

Stavolta anche per la coppia Fassone-Mirabelli la strada è davvero in salita. Il Bayern Monaco , infatti, non intende fare sconti al Milan per Renato Sanches e anzi con il passare delle ore sembra alzare l'asticella forte delle tante offerte che sarebbero arrivare per il giocatore.

"Ci sono almeno dieci squadre che prenderebbero Sanches al volo. Lo stesso Conte dopo il match di martedì ci ha chiesto informazioni sul ragazzo. Perché sa che in mezzo al campo può fare la differenza" , rivela Rummenigge a 'La Gazzetta dello Sport'.

Quindi il dirigente del Bayern conferma: "Il ragazzo vuole giocare con continuità e da noi c’è molta concorrenza nel suo ruolo. Ancelotti però era molto soddisfatto della sua prestazione contro il Chelsea. Faremo le nostre valutazioni più avanti.

Solo in prestito? Dobbiamo decidere, ma quasi di sicuro solo in prestito. E’ un ragazzo su cui puntiamo molto. Non dimentichiamo che un anno fa con il Portogallo è stato la rivelazione dell’Europeo".

L'articolo prosegue qui sotto

Infine Rummenigge torna sulla pesante sconfitta subita dal Bayern contro il Milan e sottolinea: "Abbiamo preso una bambola. Loro erano in forma, ma dovevano essere più avanti come preparazione per il preliminare di Europa League" . Tra qualche settimana, insomma, le cose andrebbero diversamente. Parola di Rummenigge.