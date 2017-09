Calciomercato Milan, pronto il colpo del 2018: obiettivo Milinkovic-Savic

Il Milan avrebbe già individuato il rinforzo giusto per l'estate del 2018 in Milinkovic-Savic della Lazio, Lotito chiede almeno 50 milioni di euro.

Il calciomercato ufficialmente è chiuso da meno di dieci giorni eppure, secondo 'Tuttosport', il Milan della coppia Fassone-Mirabelli è già al lavoro per gennaio ma soprattutto in vista della prossima estate.

L'obiettivo dei dirigenti rossoneri infatti è regalare a Montella quel centrocampista che non è arrivato nelle ultime ore per il no dell'Udinese alla cessione di Jankto.

Il Milan, probabilmente, a gennaio ci riproverà ma per giugno il mirino potrebbe spostarsi da Udine a Roma dove gioca il grande sogno (non solo) rossonero: Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo, d'altronde, è ormai un pezzo pregiato tanto che la Juventus ha già messo gli occhi su di lui da tempo e Lotito afferma di avere rifiutato offerte da 70 milioni di euro.

L'ottimo rapporto che intercorre tra lo stesso Lotito e Fassone però potrebbe facilitare la trattativa, anche se per strappare Milinkovic Savic alla Lazio serviranno almeno 50 milioni di euro.

Cifra che comunque, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, non spaventerebbe il Milan cinese che dopo la campagna acquisti faraonica condotta questa estate nel 2018 conta di limitarsi a 2-3 innesti per alzare ulteriormente la qualità della rosa. Uno di questi potrebbe essere Milinkovic Savic.