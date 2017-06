Calciomercato Milan, prende quota lo scambio Kalinic-Bacca con la Fiorentina

Il Milan continua a lavorare per un 2° colpo in attacco: l'obiettivo è Nikola Kalinic della Fiorentina, prende quota un possibile scambio con Bacca.

Non solo André Silva: il Milan continua a lavorare per un secondo colpo in attacco. Il nome buono è quello dell'attaccante croato della Fiorentina Nikola Kalinic.

Il club viola chiede 30 milioni ai rossoneri per dare l'ok alla cessione del giocatore, ma in Via Aldo Rossi non sono disposti a pagare una somma così importante dopo aver investito molto nelle scorse settimane.

Ecco perché, secondo quanto riferisce 'La Nazione', sta prendendo quota nelle ultime ore l'idea di uno scambio di attaccante fra i due club, con Carlos Bacca che si accaserebbe con i toscani e permetterebbe al Milan di sborsare una cifra decisamente inferiore.

La Fiorentina valuta dunque la proposta rossonera e darà la sua risposta a Fassone e Mirabelli, benché l'operazione appaia complessa. Di certo le incognite non mancano: dall'età (il colombiano ha 2 anni in più del croato) all'ingaggio elevato (in rossonero è il più pagato con 3 milioni e mezzo di euro all'anno).

C'è da considerare inoltre che i viola vorrebbero chiudere per un attaccante più giovane, con Corvino che pensa all'argentino Giovanni Simeone del Genoa, e preferirebbero avere denaro cash da reinvestire sul calciomercato anziché contropartite tecniche.