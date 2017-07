Calciomercato Milan, Percassi: "Conti vuole lasciare l'Atalanta"

Antonio Percassi avvicina Andrea Conti al Milan: "Stiamo cercando l'accordo". Poi spiega: "Difficile il ritorno di De Roon, Gomez può rinnovare".

Andrea Conti 'vede' il Milan. A dare un'ulteriore spinta all'esterno ci pensa Antonio Percassi, il quale conferma come il futuro del gioiellino sia sempre più lontano dall'Atalanta.

Queste le parole del presidente, raccolte da 'Sky': "La volontà del ragazzo è quella di andare assolutamente via e andare al Milan, vediamo se riusciamo a fare l'accordo. Stiamo facendo dei ragionamenti tutti i giorni per completare l'iniziativa. Settimana prossima decisiva? E' probabile".

Da Conti al possibile ritorno di De Roon, che però secondo Percassi è "difficile, molto difficile. Abbiamo registrato resistenze da parte della sua società di appartenenza (il Middlesbrough, ndr)". E Foket? "E' saltato. Stiamo guardando in giro: abbiamo le idee chiare su dove e come intervenire".

Infine il 'Papu', che in molti danno per partente e che invece il numero uno orobico prova a tenersi stretto: "Sul rinnovo e l'adeguamento di Gomez devo essere ottimista per forza".