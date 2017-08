Calciomercato Milan: per Kalinic mancano le garanzie, Niang dice no allo Spartak Mosca

Milan e Fiorentina non hanno ancora l'accordo totale riguardo il trasferimento di Kalinic in rossonero. Niang rifiuta lo Spartak Mosca.

Sembra non avere fine la trattativa che dovrebbe portare Nikola Kalinic dalla Fiorentina al Milan. L'attaccante croato, che da tempo ha scelto i rossoneri come sua prossima destinazione, nella giornata di giovedì non si è nemmeno presentato agli allenamenti.

Manca però ancora l'accordo totale tra le società: c'è intesa sulla formula (prestito con riscatto obbligatorio) e sul primo onere che il Diavolo dovrà pagare alla società dei Della Valle (4 milioni), ma riguardo la seconda rata da 6 milioni mancano ancora le adeguate garanzie (prevista poi l'ultima rata da liquidare al momento dell'acquisto definitivo). E finchè non ci saranno i viola non hanno alcuna intenzione di mollare la presa.

Sullo sfondo c'è sempre l'Everton, pronto a versare 29 milioni di euro, più del Milan, fermo a 4 milioni di prestito obbligatorio, 21 per il riscatto e 6 come premio di valorizzazione. Nella giornata odierna è previsto un ulteriore incontro tra le società per cercare di mettere la parola fine a questa lunghissima trattativa e permettere a Kalinic di indossare la maglia numero 7 rossonera.

Capitolo Niang. L'offerta dello Spartak Mosca (18 milioni di euro e 3 milioni d'ingaggio netti al giocatore per 4 anni) convince Fassone e Mirabelli, non il diretto interessato, che non è ancora sicuro di presentarsi nella giornata odierna per sostenere le visite mediche di rito. Dietro c'è l'interessamento nei suoi confronti da parte del Torino di Mihajlovic, che però ha messo sul piatto una cifra inferiore (12 milioni).

