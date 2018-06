Calciomercato Milan, Mirabelli: "Morata? Non illudiamo i tifosi, aspettiamo l'UEFA"

Mirabelli sul Milan: "Morata o Fellaini? Non è il momento di fare nomi, non vogliamo illudere nessuno. Attendiamo eventuali paletti dell'UEFA".

Al Milan, in attesa di quella che sarà la sentenza UEFA del prossimo 19 giugno, non c'è voglia di fare proclami. Parola del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

L'obiettivo dei rossoneri è infatti quello di cominciare a ragionare sugli acquisti da far arrivare solamente dopo aver conosciuto l'esito dell'incontro con l'UEFA. "Il nostro sarà un mercato attento e che rispetterà le regole. Abbiamo una squadra giovane e molti club interessati ai nostri giocatori, ma cercheremo di trattenere tutti. Morata? In questo momento non vogliamo illudere nessuno, quindi inutile fare nomi. Se arriveranno i paletti dell'UEFA vedremo di fare una sessione di mercato non folle ma che ci permetterà di aggiustare la rosa".

Non è quindi momento di parlare di nomi caldi, come potrebbero essere quelli di Morata, Fellaini o Ceballos. "Fellaini o Ceballos? Parliamo sicuramente di ottimi elementi, ma ripeto in questo momento non vogliamo fare promesse a nessuno. C'è anche da ringraziare il nostro presidente, che nonostante tutte le cose che si continuano a dire o a leggere fino a questo momento ha sempre mantenuto i propri impegni".