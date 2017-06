Calciomercato Milan, muro Atalanta per Conti: "Decidiamo noi"

Continua il braccio di ferro col Milan, risposta dura dell'Atalanta: "Per Conti decidiamo noi". Un club di Premier League avrebbe offerto 28 milioni.

Si inaspriscono i toni del braccio di ferro di calciomercato fra il Milan e l'Atalanta. Oggetto del contendere il futuro delll'esterno destro Andrea Conti. Dopo le dichiarazioni dall'agente del calciatore, Mario Giuffredi, a 'Sportitalia', la risposta del club bergamasco non si è fatta attendere.

"Conti non adrà in ritiro, - ha annunciato il procuratore del giovane Under 21 - vuole il Milan, a Bergamo ha chiuso". Parole forti che in casa Atalanta non sono piaciute molto. Secca è infatti arrivata la risposta della Dea, per bocca del proprio amministratore delegato Luca Percassi.

"Se il giocatore andrà via, - ha affermato l'a.d. dei bergamaschi, come riporta 'La Gazzetta dello Sport' - lo farà solo alle condizioni stabilite dall’Atalanta". Tradotto: "Il futuro di Conti lo decidiamo noi".

All'origine del braccio di ferro fra i due club ci sarebbe la differenza di valutazione del cartellino del giovane esterno destro: i rossoneri hanno presentato una prima offerta sotto i 20 milioni di euro, ma l'Atalanta ne vuole 30 per lasciar partire il giocatore.

Il Diavolo ha provato a inserire nella trattativa due giovani interessanti come Felicioli e Pessina, ma questo è stato insufficiente per smuovere il club bergamasco. Il quale al momento preferirebbe vendere Conti all'estero: secondo 'La Gazzetta dello Sport', infatti, un club di Premier League avrebbe offerto 28 milioni per il cartellino, cifra molto vicina a quella chiesta dai nerazzurri. Senonché il giocatore vuole solo i rossoneri.

Con il tecnico Gasperini che nei giorni scorsi ha chiesto alla sua società di trattenere il giocatore e dichiararlo incedibile, Giuffredi minaccia di non far partire Conti per il ritiro di Zingonia in programma il prossimo 10 luglio.

In settimana è previsto un nuovo summit di calciomercato fra l'Atalanta e il Milan, in cui potrebbero emergere novità importanti. Il braccio di ferro per Conti continua, e non sono da escludere i colpi di scena.