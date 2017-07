Calciomercato Milan, Mirabelli conferma: "Renato Sanches è una possibilità"

Mirabelli ammette l'interesse per Sanches: "Ci stiamo pensando". Poi racconta l'affare Bonucci: "Lucci ha detto che poteva cambiare squadra...".

Il Milan di Mirabelli non si ferma più tanto che, dopo il colpo Leonardo Bonucci, i rossoneri potrebbero addirittura bussare in casa del Bayern Monaco per strappare ai bavaresi Renato Sanches, vecchio pupillo proprio di Mirabelli.

"Lo conosco dai tempi del Benfica. E’ un ottimo giocatore e con il Bayern i rapporti sono ottimi. Non escludo che questa sia un’operazione che possiamo pensare di fare", ammette Mirabelli al 'Corriere dello Sport'.

Quindi il direttore sportivo rossonero respinge le critiche ricevute da Borussia e Torino: "Ci siamo limitati a manifestare il nostro interesse al loro club per un tesserato. Senza avvalerci di nessun intermediario. Non vedo la mancanza di rispetto".

L'estate per Mirabelli è stata intensa, a partire dal rinnovo di Donnarumma: "Abbiamo lavorato tanto sul ragazzo e sulla famiglia. Loro non hanno mai avuto dubbi. Ci siamo scontrati con uno degli agenti più forti e importanti al mondo, ma abbiamo fatto restare Donnarumma alle nostre condizioni.

Clausola? E' irrilevante. Il nostro obiettivo è tenerlo per sempre. A 18 anni, con tante offerte tra le quali scegliere, è lecito riflettere sul futuro ma è rimasto al Milan. Vuol dire che ama questa maglia e i tifosi devono ricordarlo".

Mirabelli quindi racconta l'affare Bonucci: "Con Lucci parlavo di Bertolacci e mi è stato fatto presente che Bonucci poteva cambiare squadra. Mi si è accesa subito una lampadina...Gli li ho chiesto perché voleva il Milan e mi ha risposto che voleva continuare a essere protagonista.

E dalle operazioni di mercato concluse aveva capito che con il Milan avrebbe potuto esserlo. La Juve ha perso un leader non facile da rimpiazzare, noi abbiamo un campione che farà crescere i nostri giovani".

Adesso insomma nessuno sembra più avere dubbi sulla solidità del nuovo Milan: "Bisogna vedere da chi venivano alimentati quei dubbi... Se arrivavano da qualche avversario, ci ha fatto un grande assist. Forse siamo stati sottovalutati e in silenzio abbiamo lavorato meglio".

Il calciomercato del Milan però, Renato Sanches a parte, non è ancora finito: "E’ vero che cerchiamo un attaccante, ma non abbiamo fretta e prenderemo quello più giusto per noi. Non sempre le cose che piacciono si possono fare. Bisogna che domanda e offerta collimino...

La valutazione che abbiamo dato noi a Belotti è la più alta che il Milan nella sua storia ha dato a un calciatore. Kalinic seconda scelta? Per noi sono tutte prime scelte, la differenza sta nell'età".

Infine Mirabelli lancia il proclama: "Sta nascendo una squadra che deve far appassionare la sua gente e col tempo giusto se la potrà giocare con tutti in Italia. Noi siamo il Milan e chi ci affronterà da qui in avanti dovrà ricordarlo. L'Inter? Rispetto l’altra squadra di Milano ma penso solo al Milan".