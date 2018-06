Calciomercato Milan, Mirabelli chiaro: "Non vendiamo i migliori"

Il direttore sportivo del Milan rassicura i tifosi: "Abbiamo ricevuto molte richieste, non vendiamo i migliori". Intanto Falcao è sempre un obiettivo.

Come ormai vi stiamo raccontando da giorni, il Milan è bloccato in sede di calciomercato, in attesa della sanzione dell'UEFA. Intanto però sotto traccia il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli sta già progettando le prossime operazioni, per farsi trovare pronto a qualsiasi evenienza.

Ieri ha assistito dal vivo a Svizzera-Giappone, amichevole a Lugano. Poi ha parlato così ai microfoni di 'Sky Sport', anche se in modo sintetico: "Il Milan ha ricevuto molte richieste per i giocatori migliori, ma non siamo intenzionati a cedere i nostri".

Poi Mirabelli continua, parlando soprattutto del futuro prossimo: "Ci faremo trovare pronti a secondo di qualsiasi decisione da parte dell'UEFA. Dobbiamo aspettare, prepariamo il lavoro in vista della prossima stagione. L’ottimismo non mancherà mai, né da parte mia, né da parte della società".

Proprio per questo Mirabelli continua a lavorare sul vero obiettivo del Milan, ovvero Radamel Falcao. Con il Monaco c'è già un accordo di massima per lo scambio tra il colombiano e Andrè Silva.

Così facendo il Milan non sborserebbe un euro per il cartellino di Radamel Falcao, ma certo dovrebbe garantirgli più o meno lo stesso stipendio che percepisce al Monaco, ovvero 8 milioni di euro. La trattativa, tra l'altro, non sembra legata all'esclusione, o meno, del Milan all'Europa League.