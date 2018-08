Calciomercato Milan, Milinkovic-Savic non tramonta: Bonaventura e soldi alla Lazio

Nonostante le smentite di Leonardo, il Milan sogna ancora Milinkovic-Savic: coi soldi dalla cessione di Suso o Donnarumma, più Bonaventura alla Lazio.

Ancora ieri Leonardo ha parlato di Sergej Milinkovic-Savic in termini evasivi come possibile colpaccio di fine mercato per il Milan: "Per noi purtroppo è difficile, oggi è fuori dai nostri parametri".

Detto che "difficile" è diverso da "impossibile", secondo 'Repubblica' il gioiello serbo è tutt'altro che sparito dai progetti di rinnovata ambizione del Diavolo. Il piano rossonero sarebbe di vendere uno tra Suso e Donnarumma, con incasso dai 40 milioni in su, e poi presentarsi alla porta della Lazio con una robusta offerta economica rimpinguata dal cartellino di Jack Bonaventura.

Di più: secondo il quotidiano romano, il Diavolo starebbe cercando di giocarsi anche un'altra carta pesante, direttamente col giocatore. Il neo dirigente Paolo Maldini, infatti, sarebbe in forte pressing sul 23enne talento serbo.

Il problema principale è ovviamente il fattore tempo, visto che il mercato di Serie A chiude tra una settimana e un'operazione di questo tipo necessita di tempi adeguati. Dal canto suo, nel pieno gioco delle parti, Claudio Lotito chiosa dalle pagine del 'Corriere della Sera': "Nessuna squadra italiana ha i soldi per poterselo permettere".

Alla fine - sia per il Milan che per la Juventus, sempre attenta sul fronte Milinkovic-Savic - tutto si riduce a una mera questione economica: la Lazio valuta il serbo 120 milioni di euro, un esborso record per la nostra Serie A.