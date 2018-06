Calciomercato Milan, Meyer obiettivo: incontro con l'intermediario

08:52 Condividi Chiudi

Il Milan pensa allo svincolato Max Meyer per il centrocampo: Mirabelli ha incontrato un intermediario, le richieste sono elevate.

La sentenza UEFA sul destino europeo del Milan è alle porte, importante anche per il tipo di mercato che potrà essere impostato dopo la decisione proveniente da Nyon: in caso di esclusione dalle coppe europee infatti, sarebbe quasi d'obbligo una sessione al risparmio, puntando maggiormente magari su giocatori di livello a parametro zero.

Un nuovo modo di vedere la Serie A: scopri l'offerta!

Uno di questi è indubbiamente Max Meyer , reduce dall'esperienza allo Schalke 04 da cui si svincolerà dopo il 30 giugno alla naturale scadenza del contratto che non sarà rinnovato: decisivo nei mesi scorsi un duro scontro avuto col club della Ruhr ed in particolare con il ds Heidel.

Comportamento che ha causato la decisione da parte della società di metterlo fuori rosa sino al termine della stagione, concludendo di fatto in netto anticipo la sua avventura nella squadra in cui ha sempre militato.

Su Meyer pare essersi fiondato il Milan che in lui ha individuato il profilo giusto per la mediana: in tal senso l'incontro a Casa Milan tra il ds rossonero Massimiliano Mirabelli e l'intermediario dell'operazione, l'agente Fabio Parisi.

A frenare le ambizioni milaniste le richieste dell'entourage del ragazzo, ritenute esose: ingaggio tra i 4 e i 5 milioni all'anno, 5 milioni al momento della firma e 3/4 di commissioni , ben più di un acquisto a costo zero.

I prossimi giorni saranno utili per capire se questa trattativa potrà avere uno sbocco vero e proprio o morirà sul nascere: la cosa certa è che Meyer piace al Milan, intenzionato però a non svenarsi troppo.